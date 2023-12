Dalla Germania, un esperto giocatore del Bayern può finire nel mirino del Milan in estate

Christian Falk, giornalista della BILD, è una delle firme più autorevoli per quanto riguarda le vicende interne al Bayern Monaco. Nel suo pezzo di qualche giorno fa su caughtoffside.com, in cui ha fatto il punto sulle indiscrezioni in entrata e in uscita relative al calcio tedesco, Falk ha fatto riferimento anche al Milan che potrebbe essere interessato in un esperto giocatore del Bayern Monaco.

Si tratta di Thomas Muller, classe 1989 che in Baviera ha trascorso tutta la sua carriera. Secondo Falk il giocatore, in scadenza nel 2024, non avrebbe problemi a rinnovare per un altro anno ma l'offerta del club, in termini economici, è ancora bassa. Per questo motivo non è da escludere che molti club si possano muovere per portarsi a casa a parametro zero, un giocatore di tale esperienza. Per Falk non ci sono solo club di Bundesliga in coda ma anche il Manchester United e i tre grandi club italiani: dal Milan all'Inter, passando per la Juventus.