Dalla Spagna confermano: saltata la trattativa tra Theo e l'Atletico Madrid

vedi letture

Colpo di scena sul fronte mercato: la trattativa tra Theo Hernández e l’Atlético Madrid sarebbe ormai saltata ed entrata in una fase di rottura definitiva. Secondo quanto riportato da Marca, l'affare tra il terzino francese e l'Atletico era ormai in dirittura d'arrivo, con gli spagnoli che avevano (in teoria) convinto il Milan alzando la propria offerta a circa 20 milioni di euro.

Un'ora fa circa, il clamoroso dietrofront da parte degli spagnoli.

Fino a pochi giorni fa, il ritorno di Theo al club in cui era cresciuto sembrava una possibilità concreta, ma nelle ultime ore la situazione è drasticamente cambiata. Il club rojiblanco avrebbe deciso di interrompere ogni discorso per motivi ancora non del tutto chiari, segnando un’improvvisa e inaspettata frenata.