Dalla Spagna: Modric non ha ancora deciso se resterà al Milan

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Il futuro di Luka Modric non tiene banco solo dalle parti di Milanello, ma anche in Spagna, Paese in cui il campione croato ha lasciato il segno con la maglia del Real Madrid. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, il giocatore, che ha il contratto in scadenza con il Milan il prossimo 30 giugno, non ha ancora deciso se continuare per un altro anno con i rossoneri o se cambiare squadra o se salutare definitivamente il calcio giocato dopo il Mondiale con la Croazia. In via Aldo Rossi e a Milanello tutti sperano ovviamente nella sua permanenza, ma il centrocampista, che ha un'opzione di rinnovo a suo favore, non ha ancora comunicato le sue intenzioni.

IL PALLONE D'ORO DI MODRIC A CASA MILAN

Da qulche giorno, il Museo Mondo Milan "ospita" il Pallone d'Oro vinto da Luka Modric nel 2018. Il centrocampista rossonero ha spiegato: "Quando il club mi ha parlato per la prima volta di questa idea, per me non c'è stato alcun dubbio nel farlo: fin dal primo giorno che sono arrivato qui mi sono sentito benissimo e amato da tutti i tifosi. Questo è un gesto piccolo piccolo per ricambiare tutto l'affetto che mi è stato rivolto sin dal giorno che sono arrivato al Milan". Parole che confermano ancora una volta tutto il suo amore per il Milan e per i suoi tifosi.