Dalla Spagna - Real Madrid, Jovic vuole tornare all'Eintracht Francoforte

Stando a quanto riferito da EFE il centravanti Luka Jovic vuole tornare in Germania. Fonti vicino al giocatore hanno informato la nota agenzia di stampa spagnola circa la volontà del serbo di tornare all'Eintracht Francoforte in prestito per poter giocare con continuità, cosa che non gli concede il tecnico del Real Madrid Zidane. Jovic è stato a lungo accostato al Milan durante questa finestra di mercato.