Dalla Turchia, offerta ufficiale del Besiktas per il prestito di Rebic

Ante Rebic non è più nei progetti del Milan e di Stefano Pioli, questa non è più una novità. Il croato, così come Origi, Ballo, Lazetic e Caldara, non è partito per la tournée rossonera negli Stati Uniti d'America ma è rimasto a Milanello in attesa di una nuova sistemazione. La Turchia sembra una delle mete più accreditate e quest'oggi il giornalista turco di Sports Digitale Yagiz Sabuncuoglu ha scritto che il Besiktas avrebbe presentato un'offerta ufficiale al Milan per il prestito dell'attaccante croato.