De Ketelaere, spostato al 20 giugno il termine ultimo per il riscatto

Se in entrata i discorsi sul calciomercato rossonero sono completamente monopolizzati dal nome di Joshua Zirkzee, in uscita tutte le chiacchiere sono incentrate su Charles De Ketelaere. Dopo una prima stagione disastrosa in maglia rossonera, l'attaccante belga è stato girato in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta dove ha saputo, nell'arco della stagione, esprimersi su livelli più alti, tanto da guadagnarsi la conferma da parte della Dea che avrebbe l'intenzione di trattenere il calciatore.

Per farlo l'Atalanta deve pagare il riscatto di 23 milioni più 4 di bonus, a cui va aggiunta anche la clausola di futura rivendita del 10%. In queste fasi, però, i bergamaschi stanno cercando di ottenere uno sconto da parte del club rossonero. Le parti stanno parlando, tanto che ci sarebbe stato un accordo - come confermato da Tuttosport stamattina dopo l'indiscrezione riferita da Sky Sport - per spostare il limite ultimo per il riscatto dal 14 al 20 giugno. Una settimana in più per trovare un accordo.