Di Marzio: "Apertura di Buongiorno al trasferimento al Milan. Manca accordo tra i club"

Il nome di Alessandro Buongiorno, difensore classe 1999 del Torino, ha scalato le gerarchie sulla lista mercato del Milan nelle ultime ore. I rossoneri stanno valutando l'assalto già adesso e questa mattina Gianluca Di Marzio, nel suo podcast sul calciomercato, ha parlato così dopo la cena a Milano tra il giocatore e il suo entourage avvenuta ieri sera: "Il Milan sta aspettando il momento giusto per fare una prima offerta al Torino per Buongiorno. Dovrebbe arrivare già in settimana. Ieri il capitano del Toro ha avuto occasione di parlare con il suo entourage a Milano per fare il punto su questa possibilità del Milan. Da quanto abbiamo capito, c’è l’apertura a valutare l’opzione di un trasferimento al Milan, al contrario di quanto accaduto durante l’estate quando aveva detto di no al trasferimento all’Atalanta".

Di Marzio ha quindi precisato: "Adesso manca chiaramente l’accordo tra i due club: Milan e Torino si parleranno e vedremo che tipo di offerta farà il Milan, se si arriverà ad accontentare le richieste di Cairo in una trattativa che coinvolge anche il nome di Colombo".