Di Marzio - Batshuayi alternativa a Piatek: ipotesi prestito con diritto di riscatto

Krzysztof Piatek e il Milan sono sicuramente i protagonisti di questo momento. Dopo l'intesa raggiunta tra la Juventus e il Chelsea per Higuain, adesso Leonardo deve lavorare per regalare a Gattuso il sostituto ideale. Il nome è quello di Piatek, ovviamente, che resta al momento il preferito di Leonardo. Oggi ci sono stati dei contatti per trovare l'accordo per l'ingaggio con l'entourage del giocatore, ma con il club rossoblu il primo incontro dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì.

Prima infatti Leonardo si incontrerà con la proprietà e Ivan Gazidis per avere il via libera all'investimento per l'attaccante polacco del Genoa, che al momento non scende dalla richiesta di 40 milioni di euro più bonus. Preziosi al momento non accetta altre condizioni, se non quella della cessione immediata. Così al Milan è stato proposto nelle ultime ore Michy Batshuayi, attaccante di proprietà del Chelsea. L'ex Marsiglia sembrava destinato al Monaco, ma adesso il suo passaggio in Ligue 1 è stato bloccato. La sua sarebbe un'operazione diversa rispetto a quella di Piatek, in prestito con diritto di riscatto, anche se con un ingaggio notevolmente più alto. Il post-Higuain è già iniziato.