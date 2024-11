Di Marzio: "Frendrup è da top club, che sia Milan o Premier. Mi auguro che..."

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato a Tuttomercatoweb.com a margine del premio 'La Clessidra' ad Anghiari, in provincia di Arezzo: "Vincere qualcosa rappresenta sempre un'emozione. La clessidra tra l'altro è un emoticon che uso spesso sui social per una trattativa che sta per chiudersi. Speriamo sia benaugurante!".

Frendrup è da Milan?

"Secondo me è da top club, che sia Milan o Premier. Ha caratteristiche proprio da Premier League. Però il Genoa è sotto accusa già dallo scorso gennaio per le cessioni dei vari Dragusin, Gudmundsson, Retegui e Martinez. Non vorrei essere nei panni di Gilardino se gli tolgono anche Frendrup. Mi auguro per lui che rimanga".