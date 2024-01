Di Marzio - Il Milan apre al prestito di Bartesaghi al Monza

vedi letture

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe aperto alla cessione in prestito di Davide Bartesaghi al Monza. Il giovanissimo classe 2005 è stato il primo della folta batteria dei Primavera rossoneri a debuttare in prima squadra, nella partita contro il Verona a San Siro. Il Milan ora, secondo Di Marzio, avrebbe valutato la possibilità di cederlo in prestito, con il Monza che si è interessato al terzino italiano.

Bartesaghi non sarebbe l'unico giocatore del Milan in prestito al Monza: di pochissimi giorni fa la notizia di Daniel Maldini, mentre è da inizio stagione che i brianzoli hanno tra le loro fila Lorenzo Colombo. Ecco i numeri di Bartesaghi nelle sue sortite in prima squadra: 24 convocazioni e 7 presenze, tutte da subentrato, tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.