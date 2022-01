Di Marzio: "Il Milan pensa a Bailly. Sondato il terreno per Casale del Verona. Bremer? E' lotta con l'Inter per giugno"

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca di Marzio ha parlato delle strategie di mercato del Milan, a caccia di un nuovo centrale: "Continua la ricerca del difensore. In attesa di una risposta del PSG, dei giocatori accostati da noi nei giorni scorsi, quello che ha più possibilità e che nelle ultime ore sta mandando dei segnali positivi è quello di Bailly dello United. Dipende poi dal Milan: se il club si convince che è l'operazione migliore, si può fare. Aggiungo anche che il Milan non guarda solo all'estero, ma guarda anche i giovani italiani: Casale del Verona, è piaciuto molto nelle ultime gare. Il Milan ha provato capire se si potesse parlare col Verona del prestito, ma per ora non vuole venderlo. Per Bremer è lotta Milan-Inter per giugno".