Di Marzio: "Jimenez assente domani contro il Lecce per motivi di mercato. Su di lui anche il Bournemouth"
MilanNews.it
Come sappiamo, non arrivano buone notizie sul fronte infortunati. Infatti, è da rilevare un infortunio importante per Ardon Jashari, che come rivelato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, si è fatto male nella partitella di questa mattina in allenamento in uno scontro di gioco con Santiago Gimenez. Il centrocampista svizzero è stato subito sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un serio problema al perone.
A LECCE ASSENTE ANCHE JIMENEZ
Come riportato anche da Gianluca Di Marzio: "Alex Jimenez non sarà presente domani a Lecce per motivi di mercato. Le voci sul suo possibile passaggio al Como si fanno dunque più insistenti, anche se nelle ultime ore si è inserito il Bournemouth e la Roma".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Moretto: "Nkunku-Milan, trasferimento a titolo definitivo sui 38 milioni+ 5 difficilmente raggiungibili"
Pedullà su Bennacer: "In giornata nuovi contatti col Bologna, ma il centrocampista è apprezzato anche dalla Juve di Tudor"
I tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le paroledi Franco Ordine
Le più lette
3 Moretto su Nkunku: "Milan e Chelsea contano di arrivare ad un accordo totale nelle prossime ore, per il ragazzo contratto di cinque anni"
4 I tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Primo Piano
live mnLIVE MN - Nkunku-Milan, domani la firma sul contratto. Si tratta per il prestito di Dovbyk. In difesa Akanji apre al Milan
live mnLIVE MN - Allegri: "Mercato? La società sa le occasioni. Jashari non ci sarà a Lecce. Domani conta vincere"
Nkunku attaccante moderno, ma non un vero numero nove. Voglia di rivalsa e quel paragone con Pulisic: il focus sul nuovo obiettivo rossonero
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com