Di Marzio: "Jimenez assente domani contro il Lecce per motivi di mercato. Su di lui anche il Bournemouth"

Come sappiamo, non arrivano buone notizie sul fronte infortunati. Infatti, è da rilevare un infortunio importante per Ardon Jashari, che come rivelato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, si è fatto male nella partitella di questa mattina in allenamento in uno scontro di gioco con Santiago Gimenez. Il centrocampista svizzero è stato subito sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un serio problema al perone.

A LECCE ASSENTE ANCHE JIMENEZ

Come riportato anche da Gianluca Di Marzio: "Alex Jimenez non sarà presente domani a Lecce per motivi di mercato. Le voci sul suo possibile passaggio al Como si fanno dunque più insistenti, anche se nelle ultime ore si è inserito il Bournemouth e la Roma".