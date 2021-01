Di Marzio: "Mandzukic? È il nome che stuzzica di più per l'attacco, ora il Milan deve decidere se andare avanti"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport, ha raccontato le ultime sulla possibilità Mandzukic per il Milan: “Tocca al Milan decidere se andare avanti e farla. Il giocatore ha dato la disponibilità, si sta allenando tutti i giorni in Croazia a Zagabria. Starà a lui dimostrare se è in forma con i test. Non si è ancora entrati nei dettagli, il Milan è tentato e dopo aver preso centrocampista e difensere deciderà se prendere Mandzukic, che tenta molto. È il nome che stuzzica di più, poi ci sono dei pro e dei contro che il Milan dovrà valutare nei prossimi giorni per decidere se andare avanti oppure no”.