Di Marzio: "Milan-Brugge, altra giornata positiva per De Ketelaere. L'idea è di provare a chiudere ad inizio della prossima settimana"

MilanNews.it

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport 24, ha parlato della situazione tra Milan e Club Brugge per Charles De Ketelaere: “Giornata positiva sul fronte De Ketelaere per il Milan e Bremer per l’Inter. CI sono stati dei contatti attraverso gli agenti, gli intermediari che stanno provando a limare le ultime distanze, sia tra Milan e Brugge che tra Inter e Torino. Sono due trattative dal prezzo simile, perché alla fine si dovrebbe chiudere intorno ai 30 milioni più dei bonus, ad arrivare quasi a 35 bonus compresi. L’idea dei due club, la fiducia che aumenta nei due club è quella di provare a chiudere per l’inizio della settimana prossima, in modo anche poi di far fare visite mediche e mettere a disposizione i giocatori ai due allenatori. Vediamo se questo programma ottimistico poi verrà completata, ma diciamo che è stata un’altra giornata positiva sul fronte Milan-Brugge e anche, un po’ a sorpresa, sul fronte Inter-Torino”.