Di Marzio: "Milan, centrocampista se parte Musah. Al momento no del Bologna per Fabbian"

Oggi alle 23:30Calciomercato Milan
di Gaetano Mocciaro

Aggiornamenti sul trasferimento di Conrad Harder al Milan che arrivano da Gianluca Di Marzio: "Il giocatore era atteso questa sera, ma la formalizzazione è durata più del previsto. Si dovrebbe sistemare tutto nella notte a per far sì che il giocatore parta nella mattina di domani, martedì, per fare le visite mediche. L'acquisto di Harder esclude l'arrivo di un ulteriore attaccante".

Sulle altre trattative:
"Musah può andare all'Atalanta e il Milan può prendere un altro centrocampista. Al momento si registra il no del Bologna per Fabbian ma è un primo nome. Jimenez è in trattativa col Como, capiremo se ci sarà un'apertura del Milan".
 