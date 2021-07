Di Marzio: "Milan, domani lo scambio di documenti per Giroud. Resiste il nome di Pezzella"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport, ha parlato delle trattative per Giroud e Pezzella: "Giroud, domani previsto lo scambio di documenti e poi lunedì le visite mediche. Resiste il nome di Pezzella del Parma come vice Theo Hernandez".

Il giornalista ha parlato anche di Luis Alberto, negando un interessamento del Milan per lo spagnolo: "Luis Alberto non ha intenzione di presentarsi e non ci sono squadre italiane dietro, non c’è il Milan né la Juventus. Non ci sono squadre di Serie A dietro la situazione di Luis Alberto".