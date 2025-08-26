Di Marzio: "Rabiot non ha ancora aperto al Milan perché la sua priorità è restare a Marsiglia"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Calciomercato - L'Originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare sul discorso Adrien Rabiot:

"Il Milan ha provato a capire la fattibilità dell'operazione Rabiot. Dopo aver provato ieri per Fabbian, e il Bologna ha detto di no, ha cercato di capire la fattibilità dell'operazione Rabiot. Ha avuto dei contatti con l'entourage del giocatore, ancora non con il Marsiglia, che vuole 15 milioni di euro, senza contropartite per lasciarlo andare. Ma cosa ha percepito il Milan questa sera? Ha percepito che il calciatore ha ancora in testa di rimanere al Marsiglia. La sua priorità sarebbe quella di ricucire il rapporto e restare lì. Qualora dovesse dare un'apertura invece nelle prossime ore allora è chiaro che il Milan potrebbe perseguire questa squadra. Ma il calciatore per il momento non ha ancora dato questo tipo di apertura".