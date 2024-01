Di Marzio: "Stasera Buongiorno sarà a cena con il suo procuratore"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, racconta le ultime su Milan-Buongiorno. Queste le sue dichiarazioni: “Il Milan sta provando in maniera molto insistente, farà un’offerta in settimana al Torino. Buongiorno stasera sarà a cena con il suo procuratore (Riso, ndr). Il procuratore gli chiederà: “Se Milan e Torino trovano un accordo tu vai o fai come quest’estate?”. Quindi vediamo”.