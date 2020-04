Di Marzio su Donnarumma: "Penso vada via ma il suo cuore è rossonero e potrebbe anche rinnovare"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione relativa a Donnarumma: "La ragione di mercato direbbe di venderlo adesso altrimenti poi lo perdi a zero, oppure provare a rinnovare il contratto, ma al momento non ci sono stati segnali né incontri. Tante volte si è parlato di una possibile partenza di Gigio, tante volte era stata impostata un'operazione con il PSG, anche con la Juve e con altri club, poi alla fine ha sempre deciso di rimanere perché il suo cuore è rossonero, è sempre stato legato al Milan. Penso che vada via ma c'è la possibile variabile Donnarumma che potrebbe far saltare tutto e rinnovare anche a meno. Va sempre considerato qual è il cuore di Donnarumma in questa vicenda".