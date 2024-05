La clausola di Sesko aumenta a ogni gol e presenza: può arrivare fino a 70 milioni

vedi letture

Benjamin Sesko è uno degli obiettivi principali per il ruolo di nuovo attaccante del Milan. Fin qui, nessuna sorpresa. Strapparlo al Lipsia, dove l'attaccante sloveno è arrivato nel corso dell'estate scorsa, non sarà facile: e anche questa non è una novità, considerando le politiche del club tedesco. Il motivo per cui non sarà facile prelevarlo dalla Bundesliga è un po' sempre il solito: il prezzo del cartellino. La notizia sta nel fatto che Sesko ha una composizione della clausola rescissoria molto particolare.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, la clausola di Sesko aumenta a ogni gol e a ogni presenza del giocatore. E se nella prima parte dell'anno non c'è stato il pericolo che questa lievitasse dai 50 milioni di base, nella seconda metà le cose sono cambiate. Sesko sta giocando parecchio ma soprattutto sta segnando moltissimo: è in striscia aperta di gol da sei partite consecutive. Secondo l'indiscrezione la clausola potrebbe arrivare fino a un massimo di 70 milioni. Una cifra che, a oggi, sembra proibitiva per il Milan.