Leao "protetto" dalla clausola ma un'offerta da 100 milioni il Milan potrebbe almeno valutarla

Dopo che l'estate scorsa è stato creato un precedente con la cessione di Sandro Tonali, venduto al Newcastle per una cifra pari a 70 milioni più bonus, in questa fase che precede il calciomercato è lecito pensare che se dovesse crearsi una situazione simile in casa rossonera per una latro dei top player rossoneri, il Milan potrebbe pensare di agire esattamente come un anno fa. Chiaro che la condizione è la stessa posta con l'ex numero 8 rossonero: se arriva un'offerta indecente o comunque difficilmente da rispedire al mittente, se ne parla.

Al di là delle situazioni di Maignan e Theo Hernandez, per i quali c'è anche tutto il nodo legato al rinnovo di contratto, anche Rafael Leao non può essere tolto da questa equazione. Più volte Furlani ha dichiarato nelle ultime settimane come il portoghese stia bene al Milan e qui voglia rimanere. Un anno fa Rafa prolungava il suo contratto divenendo il giocatore più forte della rosa. A proteggerlo c'è una clausola da 175 milioni di euro: sembra difficile che qualcuno possa arrivare a Casa Milan con questa cifra sul piatto. Più probabile che qualcuno si presenti con 100 milioni: a partire da questa somma, scrive oggi Tuttosport, il Milan avrebbe quantomeno il dovere di valutare l'offerta.