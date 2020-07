Di Marzio su Szoboszlai: "Napoli in forte pressing, Milan può tornare in corsa ma..."

Rispondendo su Twitter alle domande di alcuni tifosi, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, ha parlato così di Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo che il Milan segue da tempo: "Ora il Napoli sta spingendo molto e loro sono intrigati. Deve uscire Allan prima. Ci sono due offerte in Bundes e il Milan può tornare in corsa quando e se (come penso) ufficialmente inizierà a lavorare Ragninck. Fino a quando non firma, Ragninck non si mette certo a trattare".