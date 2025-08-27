Di Marzio: "Vlahovic e Rabiot non hanno aperto al Milan, così i rossoneri hanno sondati nuovi profili soprattutto in attacco"

Intervenuto così a Sky Sport - Calciomercato l’Originale, il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sull’attualità del Milan in chiave mercato estivo. Ecco gli ultimi aggiornamenti:

Su Rabiot e Vlahovic: "Il Milan ha provato a prenderli entrambi, ma non c'è stata ad oggi apertura da parte di entrambi. Il francese vorrebbe provare a ricucire i rapporti col Marsiglia e De Zerbi, mentre Vlahovic darebbe più priorità a restare in bianconero".

Su Nkunku: "Il Milan ha un'intesa di massima col giocatore, ma non col Chelsea. E' un giocatore diverso dai vari Vlahovic o Gimenez, forse è più simile a Leao. Nelle ultime ore c'è stato anche un approccio con la Roma per Dovbyk. Vedremo chi e come il Milan intenderà affondare sul mercato lì davanti".