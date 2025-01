Di Marzio: "Walker deve risolvere alcuni aspetti con il City: non ci sono visite prenotate"

Il Milan aspetta il via libera per portare Kyle Walker in rossonero. L'accordo con il Manchester City e soprattutto con il giocatore è stato trovato: il terzino arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto. Durante Calciomercato - L'Originale, su Sky Sport 24, il collega Gianluca Di Marzio ha riportato che il calciatore deve ancora risolvere alcuni aspetti con il City, riferite dal giornalista come delle questioni personali: per questo motivo ancora non sono state fissate le visite mediche. La trattativa è alle battute finali.