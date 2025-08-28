Due club di Ligue 1 su Adli: anche Torino e Sassuolo interessati

Tra le operazioni in uscita di queste ultime giornate, calde e frenetiche, di calciomeercato ci sono anche quelle relative ai due esuberi in mezzo al campo: Yacine Adli e Ismael Bennacer. Sin dal loro rientro dai prestiti, rispettivamente a Fiorentina e Olympique Marsiglia, a fine giugno, è stato comunicato a entrambi i calciatori che non facevano più parte del progetto rossonero e per questo è tutta l'estate che si sta cercando una soluzione per tutti e due.

Necessariamente questa soluzione dovrà essere trovata nei prossimi quattro giorni. Su Yacine Adli, che intanto si allena con Milan Futuro con cui però non può giocare gare ufficiali come previsto dal regolamento per chi ha più di 50 partite in Serie A, ci sarebbe l'interesse di due club francesi: secondo FootMercato, dalla Francia, sia l'Auxerre che il Nantes sarebbero sulle tracce del calciatore rossonero. Sono entrambi club di Ligue 1, come lo è il Lens che però si è chiamato fuori dalla corsa. Anche dall'Italia ci sono apprezzamenti: il Sassuolo potrebbe rilanciare nei prossimi giorni mentre il Torino, che non ha chiuso nè per Oristanio nè per Nicolussi Caviglia, potrebbe essere una pretendente last minute.