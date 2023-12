Emergenza in difesa, richiamare Gabbia dal prestito è una soluzione

Il Milan vive una grave emergenza in difesa. L'unico difensore di ruolo rimasto, della prima squadra, a disposizione di Stefano Pioli è Fikayo Tomori. Non ci saranno per lungo tempo Kalulu, Thiaw e Pellegrino mentre Kjaer dovrebbe tornare contro l'Atalanta ma con riserve sulla sua continuità fisica. Per questo motivo il club e la dirigenza sono chiamati a muoversi sul mercato il prossimo gennaio, fra un mese circa, per rimpolpare un reparto che è stato smantellato dai problemi fisici.

Per questo motivo richiamare Matteo Gabbia dal prestito non è un'utopia. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, Gabbia è stato girato in prestito secco al Villarreal quest'estate per far sì che il calciatore classe '99 potesse avere più spazio e continuità. Per il momento ha giocato undici partite in Spagna tra Liga ed Europa League. Vista la situazione la possibilità di richiamarlo dal prestito, oltre ad affondare il colpo su qualche altro profilo, può essere una soluzione. Lo scrive questa mattina Tuttosport.