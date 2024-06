Emerson Royal apre al Milan: la trattativa con gli Spurs non sarebbe però ancora entrata nella fase più calda

vedi letture

Il Milan in estate potrebbe fare un terzino destro per andare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagion. Non a caso nel corso delle ultime settimane sarebbero stati accostati con insistenza alla formazione rossonera Tiago Santos del Lille ed Emerson Royal del Tottenham, giocatori tanto simili nelle caratteristiche tecniche quanto differenti per età ed esperienza internazionale.

Al momento starebbero arrivando più novità sul fronte del brasiliano, in quanto secondo il collega Matteo Moretto Emerson Royal avrebbe dato massima apertura a un possibile trasferimento al Milan. Le trattative col Tottenham, però, non sarebbero ancora entrata nella fase più calda, ma l'impressione è che presto potranno arrivare altre novità.

Con un contratto in scadenza nel giugno 2026, Emerson Royal viene valutato dagli Spurs 20 milioni di euro.