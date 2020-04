Empoli, Corsi: "Ricci è da Milan, ha un motore superiore a Bennacer"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com di Bennacer e di uno dei maggiori talenti del club toscano, Samuele Ricci, accostato anche al Milan nelle ultime ore.

Su Bennacer e sul ruolo: "Può fare entrambi i ruoli, sia il regista che la mezzala: è una delle note liete del Milan. L'allenatore lo ha integrato al meglio, lo sta sfruttando al meglio. Compirà 23 anni a fine dicembre prossimo e ha grandi prospettiva di crescita importante. Se si vanno a prendere 3 o 4 situazioni positive al Milan, una è sicuramente la sua. Viene dalla coppa d'Africa, è stato premiato come migliore giocatore, ora sta a lui continuare il percorso di crescita".



Su Ricci e sugli interessamenti di Milan e Roma per lui: "Non si parla ancora di mercato, ma è un ragazzo che ha degli apprezzamenti. In primis, da quelli delle nazionali perché lo hanno avuto da quando aveva 14 anni. Viene reputato come un predestinato, sta a lui mantenere questa testa qui. Adesso deve proseguire su questo percorso di crescita, perché parliamo di un ragazzo di 18 anni e mezzo, e gioca con una personalità da giocatore navigato. Ha ancora dei grandi margini, sia dal punto di vista fisico che tattico. L'importante è che mantenga l'equilibrio giusto perché tutti questi discorsi che gli ruotano attorno sicuramente potrebbero non fargli bene".



Se Ricci ha potenzialità da Milan e Roma: "Si, guardi ho venduto Bennacer e Traorè, che sono un 97' e un 2000, stanno facendo bene. Devo dire che è un giocatore di quel livello lì ma con un motore superiore. Noi abbiamo gli strumenti per valutarne il motore e lui lo ha nettamente migliore. Ma, ripeto, ha anche necessità di migliorarsi. Ha una bella struttura, si può anche riempire. A me fisicamente ricorda Tardelli, io sono vecchio e lei è giovane (ride ndr). Anche se è un giocatore tecnicamente diverso, mi ricorda quel Tardelli che dal Pisa andò alla Juventus. Si sta parlando di 45 anni fa, ma lo ricordo bene".