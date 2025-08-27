Entella e Trapani su Malaspina: non giocherà con Milan Futuro ed è in scadenza

Sono tanti i volti che hanno giocato la scorsa stagione per Milan Futuro che in quest'estate hanno salutato i colori rossoneri: chi per il naturale svolgimento delle cose, chi perché dopo un anno di Serie C si sentiva pronto per una nuova esperienza e infine chi perchè voleva misurarsi con una categoria superiore rispetto alla Serie D. Il prossimo partente sulla lista potrebbe essere il centrocampista italiano classe 2005 Mattia Malaspina, autore di 36 presenze l'anno scorso tra le fila dell'under 23 milanista.

Secondo quanto viene riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, sulle tracce del mediano rossonero, che è entrato nel settore giovanile del Diavolo ad appena 10 anni, ci sarebbero almeno due formazioni: dalla Serie C il Trapani, mentre dalla Serie B la Virtus Entella che l'anno scorso dominò proprio il girone dove si trovava Milan Futuro. Malaspina, che non è andato nemmeno in panchina contro la Trevigliese nel Turno Preliminare di Coppa Italia Serie D e che è in scadenza nel giugno 2026, mette al vaglio le opzioni con il Milan che è pronto a cederlo a titolo definitivo.