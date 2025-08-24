Entra all'80' e segna 4 minuti dopo: Vlahovic lancia un messaggio a chi lo vuole

Parte dalla panchina, viene fischiato, segna, esulta guardando in faccia la Curva. In poche istantanee, la serata di Dusan Vlahovic in quella che è stata la serata che ha aperto il campionato della Juventus. A Torino i bianconeri battono per 2-0 il Parma, partita chiusa a reti bianche nel primo tempo e sbloccata nella ripresa da Jonathan David. Entrato all'80' al posto del canadese, Vlahovic ha impiegato quattro minuti a segnare.

Il serbo è destinato ad essere protagonista di questa settimana. Il Milan, sebbene stia chiudendo per Conrad Harder, potrebbe ancora fare un tentativo su di lui.

JUVENTUS - PARMA 2-0

RETI: 59' David, 84' Vlahovic

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti (57' Joao Mario), Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (57' Koopmeiners), Thuram, Cambiaso; Conceicao (80' Nico Gonzalez), Yildiz (89' McKennie); David (80' Vlahovic). A disp. Adzic, Fuscaldo, Kostic, Pinsoglio, Rouhi, Rugani. Allenatore: Tudor.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik (88' Estevez), Bernabé, Keita (88' Djuric), Ordonez (57' Sorensen), Valeri; Almqvist (80' Benedyczak), Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Begic, Joujou, Amoran, Plicco, Sits. Allenatore: Cuesta.

ARBITRO: Marcenaro.

ESPULSO: Cambiaso.

AMMONITI: Gatti e Tudor; Suzuki e Soren