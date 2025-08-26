Fabregas fa vacillare Jimenez: il Milan pensa al prestito con diritto

Dopo aver ceduto e perso, tra titoli definitivi, prestiti e scadenze, oltre 20 giocatori nel corso di quest'estate, il Milan potrebbe salutarne qualcun altro nel corso di questi palpitanti ultimi giorni di calciomercato. Un indiziato delle ultime ore, un po' a sorpresa se consideriamo la rosa, è Alex Jimenez che è forse il terzino più pronto che attualmente ha in organico Allegri ma con il quale non è sbocciato un grande feeling, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista caratteriale.

Oggi il Corriere dello Sport sottolinea e riporta che per Jimenez è arrivata una chiamata da Cesc Fabregas e dal suo determinato Como. Una chiamata, quella del tecnico spagnolo, che sta facendo vacillare il laterale milanista. Anche il Milan sarebbe aperto a una cessione e di fatto sta pensando a come impostare l'operazione: al momento si è indirizzati vero un prestito con diritto di riscatto ma è ancora tutto da costruire. Nei discorsi non andrà omesso il Real Madrid che, almeno fino alla prossima estate, ha il diritto di recompra sul giocatore.