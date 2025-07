Fabrizio Romano: "Apertura di Emerson Royal a trattare col Besiktas"

Dopo una prima terribile stagione al Milan, nulla che non si potesse prevedere già un anno fa, l'avventura rossonera di Emerson Royal sembra essere giunta al termine. Dopo l'affare al Galatasaray saltato a gennaio per l'infortunio del terzino ora è il Besiktas a provarci. Ne parla Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube:

"Emerson Royal ha dato un’apertura iniziale al Besiktas. Non possiamo parlare ancora un accordo sul contratto ma c’è un’apertura a trattare. Il Besiktas, per dimostrare l’interesse concreto ad Emerson, è pronto a fare un’offerta al Milan: un prestito con diritto di riscatto. Besiktas e Milan avevano già parlato di Okafor con la stessa formula, in quel caso l’operazione non era decollata perché il Milan voleva un titolo definitivo e non un prestito. Vediamo se per Emerson i due club riusciranno ad avvicinarsi”.