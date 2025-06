FOTO MN - Entourage Modric a Casa Milan per limare gli ultimi dettagli contrattuali

L’entourage di Luka Modric, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, è stato oggi a Casa Milan per limare gli ultimi dettagli contrattuali. Il croato sarà a Milano settimana prossima per sostenere le visite mediche: firmerà un contratto di un anno più opzione per il secondo a quasi quattro milioni di euro.

Il centrocampista, ormai ex Real Madrid, è attualmente impegnato con la Croazia e da metà mese dovrebbe andare negli USA con il club spagnolo per il Mondiale per Club prima di salutare definitivamente i blancos.