Fulham-Chukwueze, si tratta: operazione da 25 milioni totali. Contatti continui tra i club

La trattativa tra Milan e Fulham per Samuel Chukwueze, nata nei giorni scorsi, oggi sta subendo una decisa accelerata verso il buon esito: stamattina Matteo Moretto ha riportato che i due club erano in trattativa per un trasferimento a titolo definitivo (leggi qui) e adesso, sul suo profilo X, ha aggiunto altri dettagli. Secondo quanto viene riferito si sta trattando per un'operazione complessiva da 25 milioni di euro, considerando sia la parte fissa che quella variabile legata ai bonus.

I due club sono in continuo contatto per cercare di arrivare alla stretta di mano: si lavora per definire chiaramente e definitivamente la struttura globale dell'operazione e avanzare spediti nella trattativa. Da capire, anche in base a quanto saranno veloci i due club, se Samuel Chukwueze sarà a disposizione di Massimiliano Allegri contro il Lecce: senza Leao, il Milan ha come armi offensive solamente Pulisic e Gimenez oltre al nigeriano che partirebbe dalla panchina.