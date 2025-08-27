In corso la trattativa per Chukwueze al Fulham a titolo definitivo

Il reparto offensivo del Milan potrebbe svuotarsi ulteriormente ed è impensabile che il club rossonero non intervenga sul mercato per porre qualche rimedio o trovare qualche alternativa. Rispetto alla scorsa stagione i rossoneri hanno perso Morata, Abraham, Jovic, Camarda e Okafor e non hanno ancora inserito nessuno in rosa, in attesa di Conrad Harder che comunque è stato bloccato e arriverà salvo clamorose sorprese. Adesso anche Samuel Chukwueze è sul piede di partenza.

Come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto sul proprio profilo X, ci sarebbe una trattativa in corso tra Milan e Fulham per Samuel Chukwueze. I due club sono in contatto per un trasferimento a titolo definitivo dell'esterno nigeriano in Premier League. Il numero 21 arrivò in rossonero nell'estate 2023 come acquisto più oneroso ma non ha mai rispettato le tante aspettative su di lui riposte dal club: oggi è tagliato fuori dalle gerarchie di Allegri anche se a Lecce potrebbe essere l'unica alternativa offensiva a Gimenez e Pulisic, considerato l'infortunio di Leao.