MN - Leao non verrà rischiato a Lecce: la decisione dopo le valutazioni a Milanello

Leao non verrà rischiato a Lecce: la decisione dopo le valutazioni a Milanello

Rafael Leao non giocherà nemmeno la seconda giornata di campionato contro il Lecce. Il numero 10 rossonero, che è fermo ai box per un problema al polpaccio rimediato subito dopo aver segnato il primo gol stagionale della squadra nella gara contro il Bari in Coppa Italia, non partirà domani alla volta della Puglia insieme alla squadra. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, le valutazioni che sono state fatte in queste ore a Milanello hanno portato Allegri e il suo staff alla decisione di non voler rischiare Rafa, evitandogli ricadute.

Il Milan dunque si presenterà al Via del Mare solamente con tre giocatori offensivi, gli stessi con cui ha affrontato anche la gara contro la Cremonese: Christian Pulisic, Santiago Gimenez e Samuel Chukwueze. Una situazione già emergenziale per Massimiliano Allegri che si ritrova con la sua squadra già di fronte a una partita molto importante, nonostante sia solamente la seconda del campionato. Leao rientrerà per la partita contro il Bologna a San Siro, dopo la sosta.

di Antonio Vitiello