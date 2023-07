Furlani all'attacco! Chiuso il primo colpo offensivo, in chiusura il secondo (super)

Giorgio Furlani all'attacco. No, non è solo una rappresentazione metaforica, ma molto efficace, di questo periodo di calciomercato, ma anche la descrizione dei colpi che l'amministratore delegato rossonero sta portando a termine per il nuovo MIlan di Stefano Pioli. Dopo essersi focalizzato sul centrocampo, infatti, Furlani ha praticamente raggiunto due accordi per due attaccanti.

Il primo di questi accordi è con Noah Okafor, attaccante classe 2000 che arriverà a titolo definitivo dal Red Bull Salisburgo per 14 milioni di euro con un contratto di 5 anni a 2 milioni circa a stagione. Nella scorsa stagione, Okafor ha segnato 7 gol in 21 gare di Bundesliga (la Serie A austriaca) con 3 assist, più 3 reti in 6 partite di Champions League (di cui una proprio contro il Milan). Più che i numeri offensivi - sicuramente migliorabili - contano per lui le statistiche sul ruolo: Okafor, in carriera, ha giocato 64 partite da punta centrale, 64 partite da esterno sinistro e 38 da esterno destro, a dimostrazione della duttilità offensiva del ragazzo svizzero. Ed è proprio questa duttilità che sarà utile a Pioli. Nel Milan, infatti, Okafor sarà il jolly d'attacco, capace di sostituire Giroud nel ruolo di punta centrale oppure uno dei due esterni all'occorrenza. Al di là di dove giocherà, le sue caratteristiche tecniche corrispondono perfettamente a ciò che il tecnico chiede: velocità, uno contro uno, imprevedibilità, atletismo.Oltre a Okafor, nella giornata di ieri Furlani si è avvicinato moltissimo all'accordo totale con il Villarreal per Samuel Chukwueze, esterno destro che Pioli ha richiesto espressamente per aumentare sensibilmente la forza della rosa rossonera sulle fasce. Il club spagnolo ha sempre chiesto 35 milioni di euro per il ragazzo nigeriano, ma l'opera in trattativa dei dirigenti rossoneri sta permettendo di raggiungere l'accordo sulla base di 27-28 milioni di euro. Non è da escludere che Chukwueze possa chiudersi nel weekend e firmare con il Milan già ad inizio settimana.