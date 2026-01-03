Futuro Nkunku, oggi nuovo incontro tra il ds del Fenerbahçe e Tare: nelle prossime ore verrà presentata una nuova offerta al Milan
Il futuro di Christopher Nkunku resta ancora appeso a un filo, tra la decisione di proseguire la sua stagione con la maglia del Milan o cercare fortuna in Turchia, al Fenerbahçe. Come abbiamo raccontato, la trattativa tra i rossoneri e il Fener resta avviata e disposta a proseguire se i turchi dovessero raggiungere i 30 milioni chiesti dal Milan.
Infatti, il collega turco Yagiz Sabuncuoglu riferisce che proprio nella giornata odierna il direttore sportivo del Fenerbahçe, Devin Ozek ha incontrato il ds del Milan Igli Tare proprio per il futuro di Nkunku. Nelle prossime ore il Fener presenterà un'altra offerta al Milan per il francese.
