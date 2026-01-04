Milan, Nkunku non sembra aperto a un trasferimento in Turchia. Nonostante il pressing del suo ex tecnico al Lipsia

vedi letture

Il Fenerbahçe continua a seguire con grande interesse Christopher Nkunku, m chiede uno sconto importante rispetto ai 35 milioni di euro che pretende il Milan per aprire alla cessione dell'attaccante francese. Lo stesso giocatore, inoltre, non sembra aperto ad un trasferimento in Turchia nonostante il pressing di Domenico Tedesco, attuale tecnico dei gialloblu e suo ex allenatore al Lipsia. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport.

Prima della sfida contro il Cagliari, il ds rossonero Igli Tare ha commentato così a DAZN le voci di mercato su Nkunku: "Lui non è mai stato messo in discussione da parte nostra, sta completando un suo inserimento dovuto da diverse situazioni: vuoi la preparazione non fatta, l’infortunio che ha avuto nel mese di settembre che ha rallentato un po’ il suo percorso. Nell’ultimo mese ci sono stati dei segnali, si è inserito bene, è benvoluto anche dalla squadra. I due gol fatti gli danno fiducia. Peccato per questo infortunio, siamo fiduciosi e non l’abbiamo mai messo in discussione”.