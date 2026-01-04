Moretto: "Nkunku non è incedibile per il Milan. Se dovesse arrivare l'offerta giusta..."

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così dell'interesse del Fenerbahçe per Christopher Nkunku: "Il Fenerbahçe sta sondando, sta insistendo con gli agenti di Nkunku. La verità è che il Milan non chiude alla partenza del francese nel caso in cui dovesse arrivare l'offerta giusta e nel caso in cui il giocatore dovesse dire di sì. Non è sicuramente un giocatore incedibile".

Prima della sfida contro il Cagliari, il ds rossonero Igli Tare ha commentato così a DAZN le voci di mercato su Nkunku: "Lui non è mai stato messo in discussione da parte nostra, sta completando un suo inserimento dovuto da diverse situazioni: vuoi la preparazione non fatta, l’infortunio che ha avuto nel mese di settembre che ha rallentato un po’ il suo percorso. Nell’ultimo mese ci sono stati dei segnali, si è inserito bene, è benvoluto anche dalla squadra. I due gol fatti gli danno fiducia. Peccato per questo infortunio, siamo fiduciosi e non l’abbiamo mai messo in discussione”.