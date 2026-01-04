Milan a caccia di un difensore: proposti diversi nomi, ma per ora nessuno ha trovato il pieno gradimento tecnico ed economico

Dopo aver rinforzato l'attacco con Niclas Fullkrug, il Milan è ora alla ricerca di un nuovo difensore. Un nome che viene accostato spesso al Diavolo è quello di Kim del Bayern Monaco che però è un profilo non perseguibile per ingaggio (8 milioni) e volontà sia del giocatore sia del club tedesco. Lo riporta stamattina Tuttosport che aggiunge che al club di via Aldo Rossi sono stati proposti diversi nomi come Sule e Disasi, ma per ora nessuno ha trovato il pieno gradimento tecnico ed economico.

Intervenuto a DAZN prima di Cagliari-Milan, Igli Tare ha dichiarato sulla ricerca di un nuovo difensore: "Noi siamo molto contenti con la squadra, soprattutto con la difesa. Tutti i ragazzi hanno fatto un buon campionato. Ovviamente siamo molto vigili sul mercato e se vedremo ci sarà qualche opportunità che migliorerà la situazione saremo presenti, vogliamo cercare di dare tutte le possibilità per realizzare i nostri obiettivi”.