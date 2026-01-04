Nkunku-Fenerbahçe, Romano: "Ad oggi il francese non ha dato segnali di voler andare via"

vedi letture

Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha dato questo aggiornamento sull'interesse del Fenerbahçe per Christopher Nkunku: "Si sono lette tante cose nelle ultime ore su Nkunku e il Fenerbahçe. Io mantengo tre capisaldi: il primo è che Skriniar non c'entra nulla in questo discorso perchè i turchi non vogliono cedere il difensore. Il secondo è che è assolutamente vero che il Fener vuole Nkunku da settimane. Il punto chiave è la volontà del giocatore che non ha mai detto ai suoi agenti di voler andare via dal Milan. Ad oggi Nkunku non ha dato segnali di partenza".

Prima della sfida contro il Cagliari, il ds rossonero Igli Tare ha commentato così a DAZN le voci di mercato su Nkunku: "Lui non è mai stato messo in discussione da parte nostra, sta completando un suo inserimento dovuto da diverse situazioni: vuoi la preparazione non fatta, l’infortunio che ha avuto nel mese di settembre che ha rallentato un po’ il suo percorso. Nell’ultimo mese ci sono stati dei segnali, si è inserito bene, è benvoluto anche dalla squadra. I due gol fatti gli danno fiducia. Peccato per questo infortunio, siamo fiduciosi e non l’abbiamo mai messo in discussione”.