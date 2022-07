Gabbia è in uscita: la Samp alla finestra per prenderlo in prestito

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante sia il calciatore con più minuti in questa pre stagione rossonera, Matteo Gabbia è destinato a partire in prestito quest'estate. Considerando i tre intoccabili Tomori, Kalulu e Kjaer, e aspettando un ulteriore rinforzo, il centrale scuola Milan è da ritenersi in uscita. Una destinazione gradita sarebbe quella della Sampdoria che preleverebbe il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce stamattina la Gazzetta dello Sport.