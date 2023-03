Gavi problema al Barcellona. Anche il Milan guarda interessato

Un errore procedurale

Centrocampista del 2004, recentemente adattatosi a giocare persino in attacco dopo aver giocato da regista per tutta la trafila e anche nei suoi mesi iniziali di prima squadra in Catalogna. Sommerso di riconoscimenti giovanili da ogni parte del globo, è uno dei fiori all'occhiello del nuovo corso di canterani del Barca e adesso rischia di andarsene a costo zero per via di un vizio di forma, di un errore procedurale, ma soprattutto per i salti acrobatici a livello finanziario cui è costretto ogni giorno il club da mesi a questa parte, da quando le regole del calcio spagnolo si sono fatte più stringenti ed è emersa una clamorosa voragine, tutto prima della scorsa estate.

Chi lo vuole a zero?

Peccato però che nel frattempo il Barcellona non abbia posto troppi limiti alle proprie mosse, riuscendo in un modo o nell'altro a far registrare tutti i nuovi innesti aggiunti, anche con l'ausilio di formule particolari. E a farne le spese anche il rinnovo di contratto del 18enne Gavi, annunciato pubblicamente ma annullato dalla giustizia sportiva spagnola. Ritorno al vecchio accordo per lui, quindi, e con "30 giugno 2023" alla voce "scadenza" inevitabile attirare sciami di golosi. In Inghilterra piace più o meno a tutte le grandi, ora sta iniziando a muoversi pure il colosso tedesco Bayern, desideroso di fare un regalo al nuovo tecnico Tuchel prima possibile. Nella mischia di realtà interessate ci sono anche le big italiane (su tutte Juventus e Milan) tutte però inevitabilmente in secondo piano rispetto alla concorrenza.