Gazzetta dello sport - Mitrović proposto al Milan

Come riportato dalla Gazzetta dello sport nell'edizione odierna, il forte ed esperto attaccante serbo di 30 anni, Aleksandar Mitrović potrebbe lasciare l’Arabia Saudita dopo un paio di anni e tornare a giocare in Europa in un campionato top come quello italiano. Perché su Mitrovic si è aperta ora un’occasione veramente importante che può dargli ancora anni di alti livelli.

Mitrović proposto al Milan

Resta sempre in banco la situazione legata all'attacco rossonero. I rossoneri continuano a valutare uno scambio tra Gimenez e Artem Dovbyk, nonostante il fresco arrivo di Nkunku, che però ha altre caratteristiche. Secondo le ultime indiscrezioni, Mitrovìc, in uscita dall'Al-Hilal sarebbe stato proposto ai rossoneri, che però hanno rifiutato gentilmente l'offerta.