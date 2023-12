Gazzetta - Il Milan su Juan Miranda: l'inserimento Napoli ha suggerito al Diavolo di accelerare

Da tempo il Milan ha messo gli occhi su Juan Miranda come alternativa a sinistra a Theo Hernandez. Il terzino sinistro spagnolo è in scadenza di contratto a giugno con il Betis e in estate si muoverà a zero. I rossoneri stanno però pensando di provare ad anticipare di sei mesi il suo sbarco a Milanello, anche a causa dell'inserimento sul giocatore del Napoli.

Il club azzurro è alla ricerca di un terzino sinistro e avrebbe messo nel mirino anche Miranda. Il Milan ha capito che dovrà accelerare subito per evitare di farsi sfuggire il giocatore spagnolo. Per prenderlo a gennaio, andrà però trovato un accordo con il Betis Siviglia che, considerando che in estte partirebbe gratis, potrebbe spingere anche lui per la cessione anticipata così da ottenere qualche milione per il suo cartellino.