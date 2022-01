Gazzetta - Kessie, rinnovo quasi impossibile con il Milan: sull'ivoriano anche Juventus e Inter

Il futuro di Franck Kessie sembra essere sempre più lontano dal Milan: la trattativa per il rinnovo di contratto è infatti ferma e dunque il prolungamento dell'ivoriano è ormai quasi impossibile. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, oltre a Tottenham, PSG e Barcellona, anche Inter e Juventus avrebbero messo nel mirino il centrocampista rossonero che in estate potrà cambiare squadra a parametro zero.