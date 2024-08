Gazzetta - Milan, il Newcastle non ha ancora gettato la spugna per Thiaw

Da settimane si parla di un interessamento del Newcastle per Malick Thiaw anche se la pista si è un po' raffreddata nell'ultimo periodo. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il club inglese non ancora gettato la spugna per il difensore tedesco del Milan. I rossoneri chiedono almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire.

Questi i numeri di Thiaw con il Milan nella stagione 2023-2024:

PRESENZE SERIE A: 21

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 4

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 5

PRESENZE TOTALI: 30

MINUTI IN CAMPO: 2161'

AMMONIZIONI: 6

ESPULSIONI: 1