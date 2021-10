Gazzetta - Milan-Lucca: iniziate le manovre per arrivare al talento del Pisa

Il Milan ha messo gli occhi su Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 del Pisa, ed è al lavoro per battere la concorrenza di Inter e Juventus. Il club toscano non vuole cederlo a gennaio, ma in via Aldo Rossi stanno pensando di ripetere quanto fatto con Yacine Adli, preso ad agosto a titolo definitivo e lasciato per un anno in prestito al Bordeaux: i rossoneri potrebbero quindi acquistarlo nel mercato di gennaio e fargli finire la stagione al Pisa. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.