Gazzetta - Milan, non arrivano segnali confortanti sui rinnovi di Kessie e Romagnoli

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, non arrivano segnali confortanti in via Aldo Rossi in merito alle trattative per i rinnovi di Franck Kessie e di Alessio Romagnoli, i cui contratti con il Milan scadranno il prossimo 30 giugno. In entrambi i casi, le parti sono ancora piuttosto distanti e dunque arrivare ad un accordo non sarà affatto semplice.